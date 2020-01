Lega shock a Ferrara: lavoro in comune per allontanare la consigliera (Di giovedì 16 gennaio 2020) È destinata a generare un certo clamore l’inchiesta della trasmissione Piazzapulita sul tentativo della Lega di far dimettere una propria consigliera comunale divenuta scomoda offrendole un posto di lavoro al comune di Ferrara. Nella giornata del 16 gennaio il programma di La7 ha infatti diffuso un audio in cui si può sentire il capogruppo del Carroccio ferrarese Stefano Solaroli chiedere all’ex consigliera Anna Ferraresi le dimissioni in cambio di un posto sicuro in comune, a quanto sembra con l’assenso dello stesso sindaco di Ferrara Alan Fabbri. Scandalo Lega a Ferrara Nella conversazione registrata lo scorso 19 novembre, si può distintamente udire Solaroli offrire alla Ferraresi un posto di lavoro come hostess per il nuovo trenino turistico del comune: “C’è un’opportunità. Un posto di lavoro importante qua in comune. … Contratto a tempo ... Leggi la notizia su notizie

