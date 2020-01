Lanciarono bottiglie contro i pompieri in azione, 10 denunciati: in casa 3 pistole scacciacani (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ci sono 10 denunciati per l’incendio di Capodanno in via Gioia a Milano, dove un gruppo di giovani cercò di ostacolare il lavoro dei Vigili del fuoco, lanciando bottiglie e rubando addirittura le chiavi dell’autopompa. CLICCA QUI PER L’ARTICOLO Questa mattina presto la Polizia di Stato ha eseguito una serie di perquisizioni su delega dell’Autorità Giudiziaria, a carico di soggetti sospettati. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Milano, insieme agli agenti del Commissariato Porta Ticinese e con l’ausilio della Digos e della Polizia Scientifica, grazie all’analisi dei video acquisiti da persone presenti sul posto e da telecamere fisse attive in zona, hanno identificato i responsabili, 6 adulti e 4 minorenni, che sono stati indagati per interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale, incendio doloso e furto aggravato. su Il ... Leggi la notizia su ilnotiziario

