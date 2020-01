La seconda passeggiata spaziale al femminile ha avuto un piccolo imprevisto (Di giovedì 16 gennaio 2020) (Foto: Nasa) Missione compiuta. Le astronaute della Nasa Jessica Meir e Christina Koch sono riuscite a portare a termine la prima passeggiata spaziale al femminile del 2020 (la seconda della storia). Una volta partite per l’avventura al di fuori della Stazione spaziale internazionale (Iss), alle 13:00 circa (ora italiana) di mercoledì scorso, il loro compito era quello di sostituire le batterie dei pannelli solari della stazione. Una nuova passeggiata, durata oltre 7 ore e conclusa nel migliore dei modi, nonostante un piccolo imprevisto: nel corso delle operazioni, infatti, l’astronauta Christina Koch, leader dell’attività extra-veicolare, ha perso la telecamera posizionata sul suo casco. .@Astro Jessica and mission controllers on the ground assist @Astro Christina with a loose helmet camera on her spacesuit that was eventually stowed in a crew lock bag. #AskNASA ... Leggi la notizia su wired

