Incendi in Australia: arriva la pioggia, “sollievo per i vigili del fuoco” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Alcune regioni dell’Australia, devastate da mesi da drammatici Incendi boschivi, stanno finalmente registrando precipitazioni: un aiuto per i vigili del fuoco impegnati in una lotta impari. Gli Incendi hanno provocato finora 28 morti, e scienziati e associazioni ambientaliste stimano che siano stati uccisi oltre un miliardo di animali. La stagione degli Incendi boschivi è particolarmente critica quest’anno a causa di alte temperature e assenza di precipitazioni. La pioggia è caduta giovedì mattina nello Stato del Nuovo Galles del Sud, “un sollievo per i vigili del fuoco“, scrivono gli stessi pompieri su Twitter. “Non spegnerà tutti i fuochi, ma contribuirà a contenerli“.L'articolo Incendi in Australia: arriva la pioggia, “sollievo per i vigili del fuoco” Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

