Il Trono di Spade, la prima serie prequel arriverà nel 2022 (Di giovedì 16 gennaio 2020) In una intervista rilasciata al magazine americano Variety, Casey Bloys, addetto alla programmazione per Hbo, ha annunciato (almeno ufficiosamente) l’anno in cui vedremo la prima serie prequel de Il Trono di Spade. House of the Dragon, questo il titolo della serie prequel, debutterà probabilmente nel 2022. Il Trono di Spade, House of The Dragon nel … L'articolo Il Trono di Spade, la prima serie prequel arriverà nel 2022 proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Il_Negro_ : @gniola Quel 3,8% o pensa che Er Trono de spade sia na nuova droga sintetica molto gustosa, oppure nun me la conta giusta... - BestMovieItalia : House of the Dragon: svelata la data di debutto della serie spin-off de Il Trono di Spade - - cinemaniaco_fb : ?????????????? House of the Dragon: svelata la data di debutto della serie spin-off de Il Trono di Spade… -