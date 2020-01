Il padre nobile del Pd Romano Prodi benedice la scelta di Zingaretti “Bravo Nicola a voler allargare il partito” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ospite a un programma su Tv2000 Romani Prodi, padre del Pd, ha parlato del futuro politico del partito e della voglia del segretario di dare una svolta cambiando il nome e formando un nuovo movimento. Romano Prodi ha elogiato il tentativo di Nicola Zingaretti di allargare il partito a forze nuove come il movimento delle Sardine, pur precisando che non è stato lui a fondarlo. Secondo Prodi: “Bisogna tornare al rapporto con la gente e finirla con il partito che diventa un club a uso esclusivo di 10 persone che si parlano ed eleggono a vicenda”. L’ex Premier sottolinea come alcune volte: “Le riunioni di partito possono essere utili ma anche dannose. Questo incontro sarebbe importante se il Pd cambiasse alcuni punti del programma ma deve soprattutto cambiare il modo con cui si avvicina alla gente. Prima avevamo tante linee di trasmissione ma questo meccanismo oggi ... Leggi la notizia su baritalianews

