Ha sempre mal di testa e nausea quando scopre la causa ricorda ciò che gli è accaduto nel passato (Di giovedì 16 gennaio 2020) Questa vicenda è accaduta in Australia. Un uomo di 48 anni soffriva sempre di mal di testa, problemi di respirazione e nausea e non riusciva a capire il motivo. Tutti i medici che lo avevano visitato non erano risaliti alla causa ma poi si è fatto visitare dai medici del Westmead Hospital di Sydney, che, a seguito di una tac hanno scoperto che l’uomo aveva nella cavità nasale una bustina di cannabis da così tanto tempo che si era addirittura calcificata. L’uomo ha ricordato, infatti che circa 18 anni prima, per non essere arrestato dalla polizia aveva inalato una bustina di cannabis ma poi si era dimenticato pensando di averla ingerita. La bustina, invece era rimasta lì, nella cavita nasale procurandogli diversi problemi di salute. Dopo che è stata rimossa l’uomo ha recuperato una perfetta forma fisica. Di questa storia è stato pubblicato uno studio Case ... Leggi la notizia su baritalianews

