Concorso Ministero Giustizia 2020: 109 posti conducenti automezzi. Bando (Di giovedì 16 gennaio 2020) Concorso Ministero Giustizia 2020: 109 posti conducenti automezzi. Bando Concorso Ministero Giustizia – A distanza di poche settimane dal Bando per 310 magistrati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 14 gennaio 2020 è stato pubblicato l’avviso di selezione, mediante avviamento degli iscritti ai centri per l’impiego, finalizzata all’assunzione di centonove conducenti di automezzi, area II, a tempo pieno ed indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. La procedura di assunzione per il reclutamento, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all’art. 16 legge 28 febbraio 1987, n. 56, sarà di complessive centonove unitàdi personale non dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo professionale ... Leggi la notizia su termometropolitico

