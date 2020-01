Come la Lega prova a far dimenticare le figuracce di Lucia Borgonzoni sul sondaggio e il confronto con Bonaccini (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ieri Lucia Borgonzoni ha avuto la bella idea di organizzare un “sondaggio” sulla sua pagina Facebook. Gli utenti dovevano scegliere tra due reaction di Facebook: la faccia arrabbiata grrr per Bonaccini-Zingaretti (il “passato”) e il pollicione del mipiace per Borgonzoni-Salvini (il “futuro”). Come al solito il sondaggio è stato trollato e hanno vinto i sostenitori di Bonaccini. Il che non vuol dire assolutamente nulla, alle urne – si vota solo in Emilia-Romagna – può vincere la candidata leghista anche se ha perso questo inutile sondaggio. La strategia della Lega per Lucia Borgonzoni L’unico dato che emerge è che i fan della Borgonzoni non sono altrettanto attivi quanto i sostenitori di Bonaccini. Ma questo lo sapevamo già, anche perché la campagna elettorale vera per le regionali in Emilia-Romagna è sulla pagina di Matteo Salvini dal momento che è lui a ... Leggi la notizia su nextquotidiano

