Ciclismo, dove e quando esordiscono i big nel 2020? Tutti i debutti delle stelle: da Nibali a Bernal, da Aru a Roglic (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sta per incominciare la stagione del Ciclismo, tra pochissimi giorni si tornerà finalmente a gareggiare dopo la lunga sosta invernale e inizierà un’annata molto intensa caratterizzata anche dalla presenza delle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel calendario internazionale. I ciclisti di punta hanno già definito i propri programmi di gare e hanno già deciso dove effettueranno i loro debutti nel 2020, gli esordi avranno luogo in giro per tutto il mondo vista la sempre più rilevante globalizzazione del Ciclismo con eventi sparsi in ogni angolo della terra. Il Tour Colombia (11-16 febbraio) sarà il banco di prova di diversi big tra cui il colombiano Egan Bernal (vincitore dell’ultimo Tour de France), l’ecuadoriano Richard Carapaz (trionfatore al Giro d’Italia) e il nostro Fabio Aru oltre a Esteban Chaves e Rigoberto Uran. Vincenzo Nibali ha invece optato per la Volta ao ... Leggi la notizia su oasport

