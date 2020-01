Bong Joon-Ho: "Nel mio futuro non mi attendo una chiamata dalla Marvel" (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il regista Bong Joon-Ho, dopo il successo di Parasite, ha spiegato perché non pensa ci sia un film Marvel nel suo futuro. Bong Joon-Ho, dopo il successo di Parasite che ha ottenuto sei nomination agli Oscar, ha spiegato perché non pensa che nel suo futuro ci sia un film Marvel. Il regista, grazie alla sua opera più recente, ha incassato ben 136 milioni di dollari, cifra che ha portato Parasite a diventare uno dei titoli in lingua straniera di maggior successo di sempre nel mercato statunitense. Bong Joon-ho, in occasione del podcast The Big Ticket, ha ora dichiarato: "Non penso che la Marvel vorrà mai un regista come me. Non mi attendo nessuna offerta da parte loro in tempi brevi. Dei loro ... Leggi la notizia su movieplayer

