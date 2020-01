Bianca Guaccero, il bacio virtuale con Jonathan fa impazzire Instagram (Di giovedì 16 gennaio 2020) Bianca Guaccero ha compiuto 39 anni e a Detto Fatto si festeggia il compleanno della presentatrice che su Instagram ringrazia con un tenero messaggio. La bella conduttrice pugliese, dopo aver fatto un bilancio della sua vita alle soglie dei 40 anni, ha voluto contraccambiare l’affetto ricevuto condividendo sui social due foto scattate in trasmissione che la ritraggono con Jonathan Kashanian. Nella prima, Bianca con uno sfavillante abito rosso, tiene tra le mani un mazzo di rose fucsia, mentre lui l’abbraccia sorridente. Nell’altra davanti a due torte golose, i due si scambiano un bacio virtuale sulle labbra. Tanto è bastato per far scatenare i follower della presentatrice che si sono precipitati a commentare su quanto sono belli insieme quei due: “Siete Stupendi”. E ancora: “Bellissimi e pieni di allegria che ci comunicate grazie <img ... Leggi la notizia su dilei

