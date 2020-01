Amadeus, furia per quella frase sulla ‘valletta’ di Sanremo: “Non doveva dirlo” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Amadeus svela la squadra delle co-conduttrici che lo accompagneranno sul palco di Sanremo, e scoppia la polemica. Nel mirino di social e politica, le frasi pronunciate dal presentatore su Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi e ‘stella’ della prossima edizione. “È stata scelta da me perché vedevo che, intanto, la bellezza, ma anche la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro”, le parole del conduttore che ha quindi definito la modella “bella”, “bellissima”, “molto bella” nel corso della presentazione. Frasi dal forte contenuto sessista per gli utenti social, che da ore stanno protestando su Twitter e Facebook oltre che su Instagram, dove le ultime foto di Amadeus e Novello – ‘rea’ di non reagire alle polemiche – sono oggetto di commenti e, in qualche caso, ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

KevinPusateri : Ora questo sessismo ha rotto il cazzo dopo salvo del gf si attacca #Amadeus a furia di fare notizia su questo si a… - RadioDicoLaMia : E un culo oggi e 2 tette domani...e 2 tette oggi e un culo domani...a furia di postare solo tette culo e cosce sui… - Unf_Tweet : LA FURIA DI MARA! Roberto d'Agostino show contro Sanremo a #DomenicaIN: non facciamo con #amadeus quello che si è f… -