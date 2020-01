Zingaretti dall’abazia di Rieti parla del reddito di cittadinanza “Lo abbiamo inventato noi.. ottimo strumento contro la povertà” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Zingaretti alla presenza di parlamentari e personaggi di spicco del Pd ha parlato del tanto chiacchierato reddito di cittadinanza, voluto dal M5S. Il segretario del Pd ha dichiarato che “Io penso che il reddito di cittadinanza sia un ottimo strumento di lotta alla povertà. Lo abbiamo inventato noi con il reddito di inclusione e forse abbiamo avuto poco coraggio”. Nicola Zingaretti ritiene che il reddito di cittadinanza non debba essere messo in discussione. Il segretario del Pd ha a lungo parlato durante il seminario del Pd che si sta svolgendo all’Abbazia Contigliano. Zingaretti ha detto che però il reddito di cittadinanza non può sostituire il tema delle politiche per il lavoro. Subito dopo l’intervento di Zingaretti, Danilo Toninelli ex ministro del M5S ha voluto rimarcare come anche il Pd si sia accorto dell’importanza del reddito di cittadinanza: “Anche ... Leggi la notizia su baritalianews

