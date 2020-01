Vittoria di Savoia potrebbe essere Regina: donne in linea di successione dopo mille anni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) I Savoia hanno deciso: il futuro è donna e si chiama Vittoria. Vittorio Emanuele di Savoia e il figlio Emanuele Filiberto hanno decretato che le donne entrano nella linea di successione della casa reale dopo mille anni di storia. L’erede è la 16enne Vittoria, figlia di Emanuele Filiberto. L’annuncio arriva dalle pagine del Corriere della Sera:″È anacronistico, in una società che riconosce la parità di genere, pensare che in casa Savoia si discriminino le donne”.A parlare è Emanuele Filiberto, che ha avuto due figlie dalla moglie Clotilde Courau.“Potremmo ancora avere un maschio, ma pensiamo che sia comunque giusto così. La mia bambina con la corona? Mai dire mai, intanto si tratta di guidare verso il futuro un casato con mille anni di storia, poi ci sono ordini dinastici e charity” ... “Mio ... Leggi la notizia su huffingtonpost

