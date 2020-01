The CW ordina le serie Superman & Lois e il reboot di Walker Texas Ranger (Di mercoledì 15 gennaio 2020) The CW ordina ufficialmente le serie Superman & Lois con Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch e Walker (Texas Ranger) con Jared Padalecki. La notizia che The CW stava sviluppando una serie su Superman & Lois, e un reboot di Walker Taxes Ranger con Jared Padalecki è di qualche mese fa. Quest’anno il canale ha saltato l’evento del TCA Winter Press Tour, ma ha comunque lanciato notizie, prima con l’annuncio deirinnovi di tutte le sue serie tv in onda, e adesso con l’ordine ufficiale a serie per Superman & Lois e Walker. Da notare come grazie alla popolarità dei titoli e dei personaggi, The CW per queste due serie ha deciso di saltare la consueta fase di produzione del pilot, passando all’ordine diretto a serie. Entrambi gli ordini rispettano pure la parità dei soci di maggioranza (Warner Bros e CBS) di The CW. Walker infatti è prodotto da CBS TV ... Leggi la notizia su dituttounpop

dituttounpop : #The CW ha annunciato l'ordine direttamente a serie, senza passare dalla produzione del pilot, per #SupermanAndLois… - RedCapes_it : Superman & Lois – The CW ordina una stagione completa della serie - badtasteit : #TheSisterBonifaceMysteries: #BritBox ordina lo spinoff di #PadreBrown -