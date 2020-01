Stan Kirsch è morto per suicidio: carriera e chi era l’attore (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Stan Kirsch è morto per suicidio: carriera e chi era l’attore Stan Kirsch è morto lo scorso sabato 11 gennaio 2020, tuttavia la notizia è emersa solo poche ore fa. A ritrovare il corpo impiccato dell’attore 51enne è stata la moglie, Kristyn Green. Non si conoscono ancora le motivazioni dell’estremo gesto: non c’è stato neppure alcun tentativo di rianimarlo, perché una volta giunti sul posto i soccorsi non si è potuto fare a meno di constatare il decesso dell’attore. Stan Kirsch è morto a 51 anni: ecco chi era l’attore Stan Kirsch nasce a New York il 15 luglio 1968 e inizia a recitare all’età di 4 anni, diventando il volto di punta nelle pubblicità delle zuppe Campbell. A 24 anni prende parte nel cast della soap opera General Hospital, ma è la serie Highlander, spin-off nato dal film Highlander – L’ultimo immortale, andata in onda dal 1992 al 1997, nella quale interpretava ... Leggi la notizia su termometropolitico

anna_annie12 : È morto Stan Kirsch, attore di 'Highlander' e 'Friends' - tveffe : RT @telesimo: #SerialPills: #15Gennaio Il cast della serie di #LordoftheRings; ufficiali il reboot di #WalkerTexasRanger con protagonista #… - fainformazione : Morto suicida Stan Kirsch, l’attore delle serie Highlander e Friends si è impiccato Addio a Stan Kirsch. L’atto… -