Smog e auto: controlli serrati dei vigili urbani di Salerno (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Per la prima volta dopo lo sforamento dei livelli relativi alle polveri sottili, a Salerno sono stati effettuati dai vigili urbani dei controlli specifici contro le automobili non in regola, soprattutto alla luce dell'ordinanza n. 17, quella che vieta la circolazione ai veicoli diesel di categoria euro 3 a scendere giù. I controlli effettuati nello specifico a via Ligea sono stati 25 ed hanno consentito alla polizia municipale di fermare e sanzionare 4 vetture non più in regola e che rappresentavano un pericolo di inquinamento per il comune capoluogo. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni. L'ordinanza firmata dal sindaco Vincenzo Napoli riguarda solo le auto alimentate a Diesel E a via Ligea, uno dei punti di ingresso del comune capoluogo, è posizionato il cartello che indica le limitazioni e i ...

