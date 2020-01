Sci alpino, cancellata la seconda prova di discesa a Wengen: non si vuol rovinare la pista (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Niente seconda prova prova cronometrata di discesa a Wengen (Svizzera), valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Sulle nevi elvetiche era in programma dunque una discesa alle ore 12.30 ma gli organizzatori hanno deciso di cancellare il tutto per risparmiare la pista e permettere agli atleti di gestire al meglio le proprie energie. Nel fine settimana sono in programma il 17 gennaio una combinata, il 18 una discesa e il 19 lo slalom. Il meteo, però, potrebbe cambiare le carte in tavola perché è prevista una nevicata tra venerdì e sabato. Se la perturbazione fosse confermata, allora vi potrebbero essere dei cambi: far disputare lo slalom sabato e la discesa domenica. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLO SCI alpino giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ... Leggi la notizia su oasport

