Raffaella Fico irriconoscibile, i fan: “Sembri Michael Jackson” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Pioggia di critiche su Raffaella Fico: i fan della showgirl l’hanno criticata per i suoi evidenti ritocchi di chirurgia plastica e hanno scritto di trovarla sempre più simile a Michael Jackson. Raffaella Fico irriconoscibile I fan si sono detti delusi per l’aspetto di Raffaella Fico: la bella showgirl secondo il pubblico social avrebbe abusato della chirurgia plastica fino a sembrare – secondo gli haters – Michael Jackson. In tanti hanno scritto di trovarla più bella prima, con zigomi meno sporgenti e labbra meno gonfie. L’ex fidanzata di Balotelli non ha replicato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FicoRaffaella (@FicoRaffaella) in data: 8 Gen 2020 alle ore 12:16 PST Raffaella Fico si è progressivamente allontanata dalla Tv per dedicarsi a sua figlia Pia, avuta durante la sua relazione con Super Mario. Per diverso tempo la ... Leggi la notizia su notizie

