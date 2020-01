Quota 100: ecco moduli e istruzioni per la Dichiarazione dei redditi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Prende corpo il divieto di cumulo dei redditi con la pensione Quota 100, con due distinti moduli Inps da compilare, per dichiarare i propri redditi e dare modo all’istituto di effettuare i relativi controlli. Si tratta di due documenti: uno per dichiarare i redditi in maniera preventiva e l’altro destinato ad essere compilato e inviato a Inps da chi è già titolare di Quota 100. Lo ha reso noto l’Inps con il messaggio numero 54 dello scorso 9 gennaio, indirizzato ai pensionandi italiani e pubblicato sul proprio portale web. È infatti obbligatorio, per chi è andato in pensione con Quota 100 presentare la Dichiarazione dei redditi, che consentirà di provare l’effettivo rispetto del divieto di cumulo tra assegno pensionistico e redditi da lavoro, diktat stabilito dalla Decreto pensioni e reddito di cittadinanza, emanato con la scorsa Legge di bilancio. Da qui nasce l’obbligo di ... Leggi la notizia su leggioggi

