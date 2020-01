Pupo: figli, età, altezza (Di mercoledì 15 gennaio 2020) "Dietro la maschera c'è Pupo", ironizzava Ilenia Pastorelli a Il Cantante Mascherato, consapevole che Enzo Ghinazzi in arte Pupo stava prendendo parte al Grande Fratello Vip 4 come opinionista al fianco di Wanda Nara. Conosciamolo meglio.Nato a Ponticino in provincia di Firenze l'11 settembre del 1955, è uno dei cantanti più rappresentativi della canzone italiana degli anni Ottanta, con successi come Gelato al cioccolato, scritta per lui da Cristiano Malgioglio e Su di noi. Prende parte anche a diversi Festival di Sanremo, di cui si ricordano le ultime due partecipazioni nel 2009 con Youssou N'Dour e Paolo Belli con L'opportunità e soprattutto la criticatissima Italia amore mio l'anno dopo al fianco di Emanuele Filiberto di Savoia e il tenore Luca Canonici, che si classifica seconda tra le proteste dell'orchestra per essere arrivata sul podio a danno di Malika Ayane.prosegui la ... Leggi la notizia su blogo

Pupo - conoscete la figlia Clara? Chi è la bellissima 28enne [FOTO] : Pupo ha spesso definito la sua famiglia allargata “un branco”: probabilmente per via della sua bizzarra convivenza che lo porta a convivere con due donne, la moglie e la compagna, ognuna delle quali sa dell’altra e tollera. Clara è l’ultima nata del suo matrimonio… Pupo , una moglie, una compagna e tre figlie Il cantante di […] L'articolo Pupo , conoscete la figlia Clara? Chi è la bellissima 28enne [FOTO] proviene da www.meteoweek.com.

Pupo : età - altezza - peso - moglie e figli : Enzo Ghinazzi, vero nome di Pupo, è un cantautore, paroliere e conduttore televisivo italiano. La sua carriera inizia quando viene scoperto dal discografico Freddy Naggiar, che lo chiama Pupo, e gli fa un contratto con la Baby Records. figlio di un postino e di una casalinga con la passione per il teatro e la recitazione, Pupo comincia a studiare canto e a esibirsi nei locali di Arezzo. Nel 1977, pubblica Come sei bella, il suo primo album ...

francibxj : raga forse arrivo in ritardo ma cosa cazzo vuol dire che pupo è sposata da 35 anni e da 20 ha un’altra... la moglie… - RubySussex : Il #gfvip4 stasera lo vedranno le 18 mogli di Pupo, i figli, i nipoti, @MauroIcardi, Maxi Lopez, Ivana Icardi solo… -