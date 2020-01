PS5 e i videogiochi al day one, il sacrificio della cross gen (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La marcia d'avvicinamento all'uscita di PS5 e Xbox Series X prosegue senza sosta, con il countdown al momento della verità che continua inesorabilmente. Tanta è l'attesa da parte dei videogiocatori di scoprire quali saranno le performance della prossima generazione di console, con gli addetti ai lavori che fanno del loro meglio per incrementarne esponenzialmente l'hype. E in questo Sony sta svolgendo un lavoro egregio, vista la penuria di informazioni in merito al suo prossimo hardware. Una situazione ovviamente soltanto provvisoria, visto che il colosso nipponico animerà probabilmente la scena videoludica nelle prossime settimane. C'è infatti parecchia attesa in vista di un evento di presentazione di PS5, che stando alle voci di corridoio sarebbe pronto a prendere vita nella prima settimana del mese di febbraio. PS5, una scelta da cui non si torna indietro Sebbene non ci ... Leggi la notizia su optimaitalia

