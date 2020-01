Protom al B20 Saudi Arabia: De Felice nella task force per la digitalizzazione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) C’è anche Protom tra le imprese chiamate a tracciare gli indirizzi globali della Digital Transformation. L’azienda italiana, guidata da Fabio De Felice, è stata infatti selezionata per la partecipazione alla task force dedicata alla digitalizzazione, che aprirà i lavori durante il Kick-Off meeting del B20 Saudi Arabia in programma a Riyadh dal 15 al 17 gennaio. L’azienda siederà al tavolo con alcuni tra i più grandi player mondiali per dare il suo contributo nella definizione dei temi strategici nell’ambito della digitalizzazione da sottoporre ai Governi impegnati nel vertice che vedrà i leader dei primi 20 Paesi del mondo riuniti nella capitale dell’Arabia Saudita dal 21 al 22 novembre prossimi. Il B20 riunisce le principali aziende dei Paesi facenti parte del G20 nonché degli altri Paesi invitati e rappresenta il principale interlocutore dei Governi del forum sui temi connessi ... Leggi la notizia su ildenaro

