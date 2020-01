Phoebe Waller-Bridge, all’asta il suo smoking dei Golden Globe a sostegno dell’Australia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Lo smokindi Ralph&Russo di Phoebe Waller-Bridge ai Golden Globe 2020Lo smokindi Ralph&Russo di Phoebe Waller-Bridge ai Golden Globe 2020Lo smokindi Ralph&Russo di Phoebe Waller-Bridge ai Golden Globe 2020Lo smokindi Ralph&Russo di Phoebe Waller-Bridge ai Golden Globe 2020Lo smokindi Ralph&Russo di Phoebe Waller-Bridge ai Golden Globe 2020Lo smokindi Ralph&Russo di Phoebe Waller-Bridge ai Golden Globe 2020Lo smokindi Ralph&Russo di Phoebe Waller-Bridge ai Golden Globe 2020Amante dei look in equilibrio tra androginia e femminilità assoluta, Phoebe Waller-Bridge – che sul set di Fleabag non aveva resistito alla celebre tuta indossata durante la seconda stagione – stavolta ha deciso di donare una delle sue mise più spettacolari per una buona causa: in occasione della cerimonia dei Golden Globe 2020, l’attrice ha sfoggiato uno splendido smoking ... Leggi la notizia su vanityfair

Inprimeit : Phoebe Waller-Bridge, all’asta il suo smoking dei Golden Globe a sostegno dell’Australia - TestedSociopath : Io ogni volta che mi ricordo che il nuovo 007 è diretto da Cary Fukunaga, scritto da Phoebe Waller-Bridge e con la… - minamnrray : Tirei Padre! -