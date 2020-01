Path of Exile riceverà ancora quattro espansioni nel 2020 nonostante l'annuncio del sequel (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nella giornata di oggi, gli sviluppatori di Grinding Gear hanno svelato la roadmap ufficiale del 2020 per Path of Exile, il loro RPG Diablo-clone di successo. I contenuti di questa roadmap sono parecchio sostanziosi e questo ha sorpreso un po' tutti, specialmente se consideriamo che il sequel, Path of Exile 2, è già stato annunciato.Grinding Gears ha intenzione di mantenere inalterata la sua politica di aggiornamenti, rilasciando un'espansione di Path of Exile ogni quadrimestre, per tutto il 2020. La prima, che porterà il titolo alla versione 3.10.0 dovrebbe essere annunciata nel mese di febbraio:"Le tempistiche delle espansioni potrebbero variare di una settimana o due rispetto a quelle dello scorso anno, dato che stiamo lavorando a numerosi eventi e festività e vogliamo avere abbastanza tempo per testare il tutto.".Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

