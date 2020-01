Notte del Liceo Classico 2020, aderiscono 57 scuole in Campania: c’è anche l’Istituto l’Artemisia Gentileschi di Napoli (Di mercoledì 15 gennaio 2020) di Antonella Amato Ritorna la sesta edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, che coinvolge circa 500 licei di tutt’Italia. In Campania hanno aderito ben 57 scuole. L’iniziativa è stata ideata dal professor Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico Gulli e Pennisi di Acireale (CT), per coinvolgere gli studenti dei licei classici italiani che hanno aderito in massa. In contemporanea dalle 18 alle 24, circa 500 Licei Classici d’Italia apriranno le loro porte alla cittadinanza, che potrà seguire gli studenti in performances di vario tipo: dalle maratone di letture di poeti antichi e moderni alle drammatizzazioni in italiano e in lingua straniera, passando per le esposizioni di arti plastiche e visive ai concerti e alle attività musicali e coreutiche. Fino alle presentazioni di libri e incontri con gli autori alla proiezione di cortometraggi e cineforum, ... Leggi la notizia su ildenaro

