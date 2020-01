Napoli, i consigli di Meret ai ragazzi: «Servono impegno e dedizione» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Meret e altri giocatori del Napoli hanno incontrato i giovani della Junior Tim Cup, ecco le parole del numero 1 azzurro Alcuni calciatori del Napoli hanno incontrato i ragazzi della Junior Tim Cup e Alex Meret ha parlato a margine dell’evento. «Alla loro età anche io sognavo di giocare in Serie A, ho fatto tanti sacrifici e oggi mi sento fortunato» «Per arrivare in alto ci vogliono tanto impegno, dedizione, passione e il volersi migliorare ogni giorno. Ho sempre voluto fare il portiere, ho messo i guanti fin da piccolo e da quel momento non li ho più tolti». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

