Napoli Est, successo del progetto contro la dispersione scolastica (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Sabato 18 gennaio 2020 prende il via il secondo ciclo di incontri promossi nell’ambito del progetto FA.C.E. – Farsi Comunità Educanti avviato a Ponticelli, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito de Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, nella periferia orientale di Napoli, con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa. Oltre un centinaio tra bambini, genitori e nonni hanno partecipato ogni sabato, da ottobre a dicembre, agli speciali appuntamenti del primo ciclo nelle tre Face Zone, le location individuate per ospitare i servizi del progetto nazionale che vede capofila la Fondazione Reggio Children e, a Napoli, in partnership, l’Istituto comprensivo 70 Marino Santa Rosa, l’associazione Atelier Remida Campania e l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Napoli. Le attività in partenza, ... Leggi la notizia su anteprima24

