Napoli, controllore aggredito a calci e pugni alla stazione della metro di piazza Cavour (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un giovane di 24 anni è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria alla stazione di piazza Cavour della Linea 2 della metropolitana: il 24enne ha tentato di forzare i tornelli per il controllo dei titoli di viaggio, venendo bloccato dai controllori di Ferrovie dello Stato. Il giovane si è così scagliato contro il personale FS, aggredendo a calci e pugni uno dei controllori. Leggi la notizia su fanpage

