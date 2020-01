Mattia Caldara titolare con l’Atalanta, in campo dopo 9 mesi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Con il Milan ha disputato solo due partite in un anno e mezzo, Mattia Caldara appena è tornato all'Atalanta ha ritrovato la maglia da titolare. Non è stato tra i migliori, ha palesato qualche difficoltà, è stato pure ammonito, ma Gasperini è rimasto soddisfatto dalla sua prestazione: "Pensavo fosse molto più indietro, secondo me ha giocato bene". Leggi la notizia su fanpage

