Mamma adolescente scompare con il figlio neonato: “Aiutateci a trovarli” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La polizia di Litherland ha condiviso un appello con tutta la cittadinanza per avere informazioni su una Mamma adolescente ed il figlio scomparsi. Ieri pomeriggio la giovanissima Mamma Masey Roberts, di Litherland (Merseyside, Inghilterra) era uscita di casa per fare una passeggiata con il figlio Lieghton Jones (1 anno). La diciannovenne non aveva lasciato alcuna … L'articolo Mamma adolescente scompare con il figlio neonato: “Aiutateci a trovarli” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

