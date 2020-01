M5S, Cammarano: “Fondo Valle Calore, Provincia paga incentivi per un’opera incompiuta” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“A un anno dall’apertura del cantiere della Fondo Valle-Calore, con tanto di annuncio in pompa magna del governatore De Luca, i lavori si sono di nuovo puntualmente bloccati. Una paralisi provocata, anche questa volta, da questioni legate agli atti di esproprio e alle autorizzazioni della Soprintendenza. L’ennesimo copione che si ripete di anno in anno, nonostante l’esborso di denaro pubblico che continua a gravare sulle tasche dei campani. Al 31 dicembre scorso, infatti, risultano erogati dalla Provincia di Salerno, in qualità di ente appaltatore dell’opera, 67.813 euro come “incentivi spettanti all’Ufficio di Direzione dei Lavori e suoi collaboratori”. Un paradosso: si riconoscono incentivi per la messa in atto di un’opera incompiuta da trent’anni e il cui cronoprogramma è allo stato del tutto sconosciuto”. Lo denuncia il consigliere regionale del Movimento ... Leggi la notizia su anteprima24

