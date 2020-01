Le previsioni meteo di giovedì 16 gennaio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Le previsioni meteo di giovedì 16 gennaio – Cielo in prevalenza sereno al Nord, al Centro velature su Toscana e Marche. Al Sud ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Le previsioni meteo di giovedì 16 gennaio – Giornata all’insegna del bel tempo sull’Italia con il cielo che sarà in prevalenza sereno sulla penisola ad eccezione di possibili addensamenti sparsi che non saranno accompagnati da fenomeni di rilievo. Nord – Nuvole sparse su Liguria ed Emilia Romagna, migliora nel corso della giornata Residui addensamenti sulla Liguria e sull’Emilia Romagna ma con condizioni in miglioramento dal tardo pomeriggio. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno gli 11 gradi. Centro – Velature su Toscana e Marche, cielo in prevalenza sereno sul resto del settore Nuvole sparse sulla Toscana e ... Leggi la notizia su newsmondo

