La scelta di Giulio Raselli: quando andrà in onda? Arrivano i dettagli (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Siamo finalmente vicini alla scelta di Giulio Raselli a Uomini e Donne! Se durante le registrazioni della settimana scorsa il tronista e le sue due corteggiatrici rimaste erano misteriosamente assenti in studio, ad oggi ci sono delle novità che riguardano proprio la scelta di Giulio. I tanti telespettatori del Trono Classico di Uomini e Donne possono stare tranquilli perché Raselli non è sparito dal programma di Canale 5 senza fare la sua importante decisione. Al contrario, la scelta di Giulio Raselli andrà in onda in diretta! quando? Lunedì 20 gennaio 2020, come sempre su Canale 5. La curiosità su questa scelta cresce sempre di più e quindi andiamo a vedere qualche dettaglio in più tra anticipazioni e pronostici sulle due corteggiatrici. Uomini e Donne, finalmente la scelta di Giulio Raselli: Giovanna o Giulia? Lunedì scopriremo finalmente quale donna Giulio Raselli vorrà al ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

