La banda ultralarga conquista Dugenta, Di Cerbo: “Comunità in progresso” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiDugenta (Bn) – A Dugenta è in arrivo una rete di telecomunicazione a banda ultra larga integralmente in fibra ottica, un’innovazione infrastrutturale decisiva per il comune. Il via libera al progetto è stato sancito in Municipio dal sindaco Clemente di Cerbo e dall’ingegnere Marco Baldissara, field manager di Open Fiber e referente dei lavori di cablaggio. Il piano prevede un investimento di circa 375mila euro finalizzato alla copertura capillare della cittadina, con particolare attenzione alle zone meno digitalizzate. Open Fiber, società per azioni compartecipata da Enel e Cdp Equity, è del resto chiamata a realizzare la rete pubblica in fibra ottica che consentirà a cittadini e imprese di beneficiare di una velocità di connessione al web fino a 1 Gigabit al secondo. Le risorse stanziate non graveranno sul bilancio del Comune: l’infrastruttura è ... Leggi la notizia su anteprima24

