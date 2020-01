Jomi Salerno, Avram: “Mi attendo una prova di forza” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Archiviate le vittorie nel Qualification Round e la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia torna il campionato per la Jomi Pdo Salerno. Capitan Napoletano e compagne, dopo aver osservato il turno di riposo in occasione della prima giornata di ritorno, scenderanno in campo nella giornata di sabato (18 gennaio) alle ore 17:30 al Pala Boschetto per affrontare l’Ariosto Ferrara nel match valevole quale seconda giornata di ritorno della Regular Season del massimo campionato di pallamano femminile. Coach Avram dovrà ancora una volta fare i conti con diverse defezioni, oltre a Lauretti Matos, infatti, nelle scorse settimane si è fermata Laura Casale ed ieri si è fermata a causa di un problema fisico anche Ramona Manojlovic. In merito alla prossima sfida di campionato il tecnico Laura Avram afferma: “All’andata sicuramente ... Leggi la notizia su anteprima24

