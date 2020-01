Inter, Marotta sul mercato: “Un top player? Abbiamo l’obbligo di puntare sempre in alto” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) A margine della grande prova di Coppa Italia contro il Cagliari, Beppe Marotta è tornato sul mercato invernale. Silenzio di rito sullo scambio Spinazzola-Politano (oramai chiuso, in attesa del'ufficialità) e sull'arrivo di un top player: "Noi dirigenti dobbiamo cercare sempre il meglio, cercando i grandi nomi" Leggi la notizia su fanpage

FabrizioRomano : Marotta conferma la linea dell’Inter per Arturo Vidal: “Dipende da tanti fattori, è un giocatore importante per noi… - tuttosport : #Marotta: “L'#Inter punta in alto ma con trasparenza” - CarloMartootchy : L’insieme in cui ci sono marotta e Conte all’Inter non lo metti? No perché sembra che quei 2 li battiamo da 8 anni… -