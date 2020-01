Inter: la precisione di Brozovic nel gioco sul lungo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Brozovic è un profilo determinante per l’Inter di Conte. Le sue qualità sul gioco lungo consentono spesso di trovare bene i quinti L’Inter è una squadra che, seppur palleggi in modo insistito dal basso, vuole attaccare in modo diretto quando supera la prima pressione. Sfrutta molto tanto le verticalizzazioni per le punte quanto i cambi di campo per i quinti, nel tentativo di isolarli sul lato debole. Proprio per questo, Brozovic è molto importante per l’Inter. Ha infatti un grande talento nel cambiare campo e nel giocare lungo, soprattutto nelle partite in cui gli avversari non riescono a pressarlo bene. Contro il Cagliari, ha azzeccato 7 lanci lunghi su 7, permettendo di fare girare bene palla da un lato all’altro del campo. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

