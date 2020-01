Incendio in una villa a Mazara del Vallo: morti padre e figlio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Incendio in una villa a Mazara del Vallo: sono morti padre e figlio in seguito al cortocircuito di un elettrodomestico presente nell’abitazione. Tragedia in una villa a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dove un signore di 72 anni e suo figlio di 52 hanno perso la vita in seguito all’Incendio scoppiato nella loro … L'articolo Incendio in una villa a Mazara del Vallo: morti padre e figlio proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

