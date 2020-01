I gemelli compiono 100 anni, una vita insieme lunga un secolo: festa doppia oggi per Paris e Egidio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Due torte con 100 candeline ciascuna. Ma potrebbe esserci pure una terza torta (fatta apposta da Sandro, uno dei figli, che è appassionato di pasticceria) che invece conterrà ben 200 candeline accese per uno storico soffio di coppia. Già perché Egidio e Paris Cellini oggi festeggiano 100 anni di vita. Un evento eccezionale, per il fatto che si tratta di due gemelli. E che merita una festa in due tempi: oggi a Frascati, quella strettamente familiare: domenica prossima a Palestrina quella allargata ad amici e parenti, 130 posti riempiti in un battibaleno come ai concerti delle rockstar. A tavola verranno serviti alcuni dei piatti preferiti dai due gemelli centenari: «Tagliatelle al sugo, polenta con le aringhe e frittelle con le mele (ma anche con il baccalà) per il palato di Paris», svela il figlio Sandro. «Ravioli ricotta e spinaci, brodo di gallina, torta di mele sono invece i ... Leggi la notizia su newscronaca.myblog

