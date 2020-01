Giroud Inter, l’attaccante a un passo dai nerazzurri: i dettagli (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Giroud Inter, l’attaccante non è mai stato così vicino ai nerazzurri. Accordo col Chelsea sulla base di 5 milioni più 1.5 di bonus Olivier Giroud è l’Inter non sono mai stati così vicini tra di loro. Tutto apparecchiato per il buon esito della trattativa tra i nerazzurri e il Chelsea per l’approdo in Serie A dell’attaccante francese. Nicolò Schira fa sapere che i due club avrebbero trovato l’accordo sulla base di 5 milioni di euro più 1.5 di bonus. Due anni di contratto per il giocatore a quattro milioni annui. Atteso nei prossimi due o tre giorni a Milano per le visite mediche. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

