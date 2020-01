Gf Vip 2020, Elisa De Panicis offende Napoli e la Spagna: “Mi fanno sentire cafona” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 4, la concorrente Elisa De Pancis, modella ed influencer, si è lasciata andare a dichiarazioni infelici su Napoli: "Lo spagnolo mi ricorda Napoli, quando parlo spagnolo mi sento cafona". Elisa De Pancis, nelle scorse ore, era già stata sotto i riflettori per le frasi sessiste rivolte al suo indirizzo da Salvo Veneziano, altro concorrente del Gf Vip, squalificato dal programma. Leggi la notizia su fanpage

davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - fattoquotidiano : Nel marzo del 2018 il gruppo guidato da Profumo per vendere 28 elicotteri ha concesso oltre 100 milioni di ‘benefit… - zazoomblog : Michele Cucuzza si sfoga al GF Vip: “Non rifarei nulla della mia vita…” - #Michele #Cucuzza #sfoga #rifarei -