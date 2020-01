Formula 1 - Roy Nissany collaudatore della Williams (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Williams ha annunciato che Roy Nissany sarà il test driver ufficiale della squadra per la stagione 2020 di Formula 1. Il pilota israeliano sarà presente ad alcuni Gran Premi, seguirà lo sviluppo della monoposto al simulatore e scenderà in pista in tre sessioni di prove libere.Non è nuovo alla F.1. La prima esperienza di Nissany al volante di una Formula 1 nel 2014, in un test a Valencia con la Sauber. Questanno, il venticinquenne è pronto per un passo avanti nella sua carriera. L'annuncio è stato dato oggi a Tel Aviv, nel corso di un evento, e Nissany ha affermato: "Sono davvero felice di poter far parte del team Williams Racing. Quando ho provato la macchina, lo scorso dicembre, mi sono sentito subito parte della squadra e a mio agio nell'abitacolo. L'esperienza che farò quest'anno con la Williams sarà preziosa e non vedo l'ora di iniziare". Il pilota israeliano prenderà ... Leggi la notizia su quattroruote

