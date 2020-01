Caso Gregoretti, la capigruppo non decide sul rinvio del voto sul processo a Salvini: Casellati parlerà col presidente della Giunta Gasparri (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La conferenza dei capigruppo del Senato si è conclusa senza sciogliere il nodo su quando la Giunta delle immunità voterà sul processo per Matteo Salvini nel Caso Gregoretti. Dopo più di un’ora di discussione, la maggioranza ha chiesto alla presidente di Palazzo Madama Maria Elisabetta Casellati di avere un ulteriore confronto con il presidente della Giunta, Maurizio Gasparri, per dirimere la questione. “La presidente non ritiene di dover intervenire come secondo noi potrebbe fare secondo il regolamento per sospendere la convocazione della Giunta, quindi vedremo come andrà questo colloquio e poi vedremo”, ha detto il capogruppo del Pd Andrea Marcucci al termine della riunione della capigruppo. Il senatore di Forza Italia resta convinto che lo stop delle attività di Aula e commissioni del Senato – deciso dal 20 al 24 gennaio per la campagna elettorale in vista delle ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Caso Gregoretti - maggioranza in polemica con Gasparri lascia la Giunta. Su rinvio del voto su Salvini decidono capigruppo e Casellati : Nuove tensioni sul Caso Gregoretti alla Giunta per le immunità del Senato, che dovrà esprimersi sulla richiesta dei magistrati del Tribunale di Catania sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini , accusato di sequestro di 131 migranti, bloccati a bordo della nave la scorsa estate. Non solo è stata rimandata la decisione definitiva sulla data del voto , dopo lo scontro ...

Caso Gregoretti - Lamorgese : “Nessuno può sottrarsi alle leggi - nemmeno Salvini” : Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha commentato così la richiesta di autorizzazione a procedere del tribunale dei ministri nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini, per il Caso Gregoretti : "Credo che nessuno di noi possa sottrarsi alla legge. È la regola generale, non vale solo per Salvini".Continua a leggere

Caso Gregoretti - la giunta non discute il rinvio del voto su Salvini. La decisione passa alla capigruppo del Senato (e alla Casellati) : Dopo che il presidente della giunta Maurizio Gasparri (Fi) ha cercato di fare il blitz in giunta per le Immunità, la maggioranza ha deciso di non chiedere il rinvio del voto sul calendario in ufficio di presidenza. E quindi la questione passa nelle mani della presidente del Senato Elisabetta Casellati. Sarà infatti la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama a stabilire se lo stop dei lavori di Aula e commissioni, deciso dal 20 al 24 gennaio ...

Caso Gregoretti - Salvini : «Si vergognano di dire se sono un criminale o no» : Tiene banco la questione del possibile rinvio sul voto dell’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini , il leader della Lega per il quale il tribunale dei ministri ha chiesto l’ok del Senato per avviare il processo sul Caso Gregoretti , quello della nave su cui sono stati bloccati al largo per diversi giorni 131 migranti. L’ex ministro dell’Interno ha stigmatizzato l’intenzione della giunta per le immunità di ...

Caso Salvini – Gregoretti : i senatori della maggioranza abbandonano la seduta della Giunta : Non accettano la deciosione del Presidente Gasparri di convocare l'ufficio di presidenza domani, sul rinvio del voto, nonostante l'assenza del capogruppo di LeU Pietro Grasso

La Lega approfitta dell’assenza dei senatori in missione antimafia per fare il bello e il cattivo tempo sul Caso Gregoretti : La giunta per le immunità del Senato, che dovrà decidere quando calendarizzare il voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti , è presieduta da Maurizio Gasparri e ha una composizione molto equilibrata, tra maggioranza e opposizione. Va da sé che l’assenza di alcuni membri dell’uno o dell’altro schieramento possa essere decisiva per l’esito finale di un passaggio ...

