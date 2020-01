Calciomercato Napoli, anche l’Arsenal vuole Dries Mertens (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il futuro di Dries Mertens appare sempre più oscuro e gli scenari di mercato costruiti intorno al belga si moltiplicano. Il giocatore è in scadenza di contratto col Napoli e non vuole accettare la proposta dell’ingaggio avanzata dal club, che tiene conto della sua età avanzata. Nella trasmissione Calciomercato – L’originale di Sky stato svelato che per l’attaccante c’è stato anche un sondaggio di una big della Premier: l’Arsenal. I “Gunners” vorrebbero prendere il belga per giugno, anche se il giocatore non disdegnerebbe la permanenza in Italia. Come noto, l’Inter è da tempo sulle sue tracce, ma una clausola presente nel suo contratto vieta a “Ciro” di accordarsi con squadre della Serie A prima della scadenza. Si deve trattare, dunque. La Premier League affascina non poco il belga. Un trasferimento di questo tipo ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

