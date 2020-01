Bibbiano, spazi pubblici affidati alla Onlus di Foti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Costanza Tosi Secondo i pm, l'ex sindaco di Bibbiano Carletti, Federica Anghinolfi e altri indagati "procuravano un ingiusto vantaggio patrimoniale al centro studi Hansel e Gretel" spazi pubblici destinati agli operatori dell’Asl e gestiti, senza passare dalle obbligate gare d’appalto, dalla Onlus Hansel e Gretel, al fine di avvantaggiare l’associazione di Claudio Foti e permettergli di guadagnare ingenti somme di denaro attraverso le sedute di psicoterapia ai minori individuati dai servizi sociali della Val D’Enza. In barba alla legge, i “demoni” di Bibbiano, avrebbero organizzato, di comune accordo, gli step per mettere in atto il progetto che sarebbe stato il fiore all’occhiello del sistema di affidi illeciti. Tra le menti del gioco illegale, secondo quanto emerso dalle ultime affermazioni dei pm, anche l’ex sindaco di Bibbiano Andrea Carletti. Secondo le indagini della ... Leggi la notizia su ilgiornale

