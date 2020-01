Anticipazioni Beautiful, Katrina Bowden svela: “Flo Fulton è combattuta” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Beautiful Anticipazioni, parla l’attrice di Flo (Katrina Bowden): “Personaggio combattuto” E’ nota al pubblico con il nome di Flo Fulton, il personaggio che interpreta in Beautiful, ma nella vita reale si chiama Katrina Bowden: trattasi, appunto, di una delle protagoniste della seguitissima soap americana in onda da molti anni su Canale 5, che in un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TvMia, ha dichiarato: Quando Flo va a Los Angeles per aiutare un amico, il dottor Buckingham, rivede Wyatt e capisce subito di non averlo mai dimenticato. La mia Flo è combattuta: vuole una seconda possibilità con Wyatt ma senza ferire la sua ragazza Sally, che è una persona buonissima. “Anch’io, come Flo, ho rivisto dopo molti anni un mio vecchio amore” ha poi rivelato. Anticipazioni Beautiful, l’attrice di Flo ... Leggi la notizia su lanostratv

