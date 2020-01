Un Molière da riscoprire con La scuola delle mogli (Di martedì 14 gennaio 2020) Ci sono tante buone ragioni per aprire il grande libro del teatro di Molière. Ragioni strettamente teatrali e altre più ampiamente culturali, che oggi arricchiscono la nuova messa in scena de “La scuola delle mogli”, spettacolo diretto da Arturo Cirillo, che ne è anche il protagonista (all’Eliseo di Roma fino al 19 gennaio, poi ancora in tournée).Prima di tutto si nota il fascino di Molière, sempre eterno. Poi l’intreccio fra vari elementi: il successo delle sue trame e personaggi, perfetti come il meccanismo di un orologio, che seguono la tradizione delle farse italiane ma anche il “lancio” di nuove creazioni artistiche più colte e più vicine agli studi dei gesuiti fatti nella prima gioventù dal maestro del teatro francese. E poi, come non ricordare, la protezione che sempre gli assicurò ... Leggi la notizia su huffingtonpost

