Super Nintendo World, il parco a tema Super Mario aprirà in Giappone (Di martedì 14 gennaio 2020) Braccialetti sincronizzati all'app, monete da collezionare e canzone ufficiale: il futuro parco a tema Super Nintendo World aprirà la prossima estate ad Osaka, in Giappone, e si pone come punto di incontro tra le classiche attrazioni e le meccaniche videoludiche. Ecco tutti i dettagli emersi sinora. Leggi la notizia su fanpage

arv_yt : RAGA ANCHE IL SUPER NINTENDO WORLD È CONFERMATO, È FANTASTICO! - Asgard_Hydra : Il parco dei divertimenti dedicato a Super Mario - maytasha07 : RT @NintendOnTweet: Super Nintendo World: svelati nuovi dettagli Per approfondire: -